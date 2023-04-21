Онищенко оценил степень угрозы пандемии кори для россиян

Пандемия кори не угрожает жителям России, поскольку у населения хороший коллективный иммунитет, считает академик РАН Геннадий Онищенко.

«Пандемия не грозит. То, что происходит, вспышками назвать нельзя», — сказал ТАСС Онищенко. Одной из причин случаев заболевания корью в РФ является «неблагополучное окружение», которое эксперт связывает с мигрантами, не прошедшими вакцинацию, добавил он.

«Вторая причина в том, что у нас корь повзрослела. Была сугубо детская инфекция. После того как в 1987 году мы начали делать вакцинацию и добились потрясающих успехов», — пояснил Онищенко.

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По его словам, взрослые сегодня — главные носители и переносчики. «А среди наших граждан заболевают те, у кого просрочены прививки — а их один раз в десять лет надо делать; те, у кого по тем или иным причинам не работает иммунитет», — отметил академик.

В нескольких российских университетах в апреле были зафиксированы случаи заражения студентов корью.