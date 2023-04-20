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Запад обсуждает полный запрет экспорта в Россию

Источник:
Bloomberg
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США совместно с ключевыми союзниками рассматривают возможность ввести тотальный запрет на экспорт в Россию. Официальные лица обсуждают эту идею в преддверии майского саммита лидеров G7 в Японии.

Вместо того чтобы запрещать экспорт отдельных товаров, как это происходит сейчас, страны планируют запретить весь экспорт в Россию, разрешив поставки ограниченного перечня товаров, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Если лидеры G7 на предстоящем саммите договорятся о введении тотального экспортного запрета, то он не коснется поставок в Россию сельскохозяйственной продукции и лекарств, отмечает один из источников.

При этом для принятия этой инициативы в ЕС нужно согласие всех государств—членов, а этого будет очень трудно добиться, учитывая возможную негативную реакцию европейских компаний, которые продолжают экспорт в Россию.

Несмотря на введение санкций, совокупный экспорт из стран Европы, США, Канады и Японии в Россию оценивается в 66 миллиардов долларов. При этом действующие ограничительные меры затрагивают торговые потоки на 135 миллиардов евро.

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Политика #Мир #Торговля
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GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

Гроза10

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Nik3316

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-Керя-

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