Запад обсуждает полный запрет экспорта в Россию

США совместно с ключевыми союзниками рассматривают возможность ввести тотальный запрет на экспорт в Россию. Официальные лица обсуждают эту идею в преддверии майского саммита лидеров G7 в Японии.

Вместо того чтобы запрещать экспорт отдельных товаров, как это происходит сейчас, страны планируют запретить весь экспорт в Россию, разрешив поставки ограниченного перечня товаров, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Если лидеры G7 на предстоящем саммите договорятся о введении тотального экспортного запрета, то он не коснется поставок в Россию сельскохозяйственной продукции и лекарств, отмечает один из источников.

При этом для принятия этой инициативы в ЕС нужно согласие всех государств—членов, а этого будет очень трудно добиться, учитывая возможную негативную реакцию европейских компаний, которые продолжают экспорт в Россию.

Несмотря на введение санкций, совокупный экспорт из стран Европы, США, Канады и Японии в Россию оценивается в 66 миллиардов долларов. При этом действующие ограничительные меры затрагивают торговые потоки на 135 миллиардов евро.