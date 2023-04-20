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Генсек НАТО неожиданно прибыл в Киев

Источник:
РИА Новости
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он встретился с украинскими военными и принял участие в мемориальной церемонии на Михайловской площади в центре Киева.

Это первый визит генсека НАТО на Украину после начала спецоперации России в феврале 2022 года, при этом до последнего он держался в тайне — согласно официальным планам, Столтенберг в четверг должен был принять президента Чехии Петра Павла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В пятницу генсек НАТО примет участие в заседании контактной группы по Украине, которая пройдет на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии. Встреча пройдет под председательством министра обороны США Ллойда Остина.

Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что альянс не является стороной конфликта на Украине. Однако Москвы считает, что США и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте поставками оружия и подготовкой кадров для ВСУ.

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