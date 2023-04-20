Объявлена цена «Москвичей» в комплектации «Комфорт»

Стоимость компактных кроссоверов «Москвич 3» в комплектации «Комфорт» составит от 2,25 миллиона рублей, сообщила пресс-служба завода.
Версия «Комфорт» получила такие опции и дополнения:
- полностью светодиодная оптика
- системы предупреждения о возможном лобовом столкновении и выезде с полосы движения
- система камер кругового обзора
- система мониторинга слепых зон
- автоматическое управление дальним светом фар
- цифровая приборная панель с дисплеем 10,25”
- отделка сидений эко-кожей
- обогрев передних сидений
- серебристые рейлинги
- автоматическое складывание зеркал
- боковые подушки и шторки безопасности
Стоимость «Москвича 3» в комплектации «Комфорт» начинается от 2,25 миллиона рублей. Минимальная комплектация «Стандарт» стоит от 1,97 миллиона рублей.