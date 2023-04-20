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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Объявлена цена «Москвичей» в комплектации «Комфорт»

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость компактных кроссоверов «Москвич 3» в комплектации «Комфорт» составит от 2,25 миллиона рублей, сообщила пресс-служба завода.

Версия «Комфорт» получила такие опции и дополнения:

  • полностью светодиодная оптика
  • системы предупреждения о возможном лобовом столкновении и выезде с полосы движения
  • система камер кругового обзора
  • система мониторинга слепых зон
  • автоматическое управление дальним светом фар
  • цифровая приборная панель с дисплеем 10,25”
  • отделка сидений эко-кожей
  • обогрев передних сидений
  • серебристые рейлинги
  • автоматическое складывание зеркал
  • боковые подушки и шторки безопасности

Стоимость «Москвича 3» в комплектации «Комфорт» начинается от 2,25 миллиона рублей. Минимальная комплектация «Стандарт» стоит от 1,97 миллиона рублей.

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GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

Гроза10

Вспоминается, как в штабе командира дивизии, известного бабника, построили во время проверки связисток...

Nik3316

странно зерно вывозили в голодающие страны Африки, а пострадал рынок ЕС...)))

-Керя-

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