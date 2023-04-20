Объявлена цена «Москвичей» в комплектации «Комфорт»

Стоимость компактных кроссоверов «Москвич 3» в комплектации «Комфорт» составит от 2,25 миллиона рублей, сообщила пресс-служба завода.

Версия «Комфорт» получила такие опции и дополнения:

полностью светодиодная оптика

системы предупреждения о возможном лобовом столкновении и выезде с полосы движения

система камер кругового обзора

система мониторинга слепых зон

автоматическое управление дальним светом фар

цифровая приборная панель с дисплеем 10,25”

отделка сидений эко-кожей

обогрев передних сидений

серебристые рейлинги

автоматическое складывание зеркал

боковые подушки и шторки безопасности

Стоимость «Москвича 3» в комплектации «Комфорт» начинается от 2,25 миллиона рублей. Минимальная комплектация «Стандарт» стоит от 1,97 миллиона рублей.