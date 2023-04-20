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Китайские смартфоны получили предустановленное приложение RuStore

Источник:
«Коммерсантъ»
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Китайские производители смартфонов начали предустанавливать отечественный магазин RuStore на свои смартфоны с системой Android. В частности, российское приложение получили аппараты Xiaomi, Realme, Tecno, Vivo, и ряд других.

Россия в настоящее время требует предустанавливать RuStore с завода для всех производителей устройств. Однако эксперты считают, что предварительная установка RuStore может грозить компаниям-производителям отключением от Google-сервисов на гаджетах.

Поэтому компании, которые продолжают официальные поставки гаджетов в Россию, могут перейти на параллельный импорт, чтобы избежать проблем. Впрочем, американская корпорация пока никак не комментировала решение китайских производителей.

Отечественный магазин приложений был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Созданием RuStore занималась VK вместе с российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Он был запущен в мае 2022 года.

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Хайтек #Софт #Смартфоны
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Топ комментариев

GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

Гроза10

Вспоминается, как в штабе командира дивизии, известного бабника, построили во время проверки связисток...

Nik3316

странно зерно вывозили в голодающие страны Африки, а пострадал рынок ЕС...)))

-Керя-

На наших артистов посмотришь все в медалях как свадебные генералы