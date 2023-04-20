Новые иномарки массового сегмента закончились в России

Чуть больше 300 новых иномарок массового сегмента осталось в автосалонах России, это Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Citroen C4 и Kia Rio.

В среднем ценовом сегменте у дилеров по всей стране подтверждено наличие лишь 313 автомобилей наиболее доступных и популярных моделей, пишут «Известия», изучив предложения официальных представительств Kia, Skoda, Volkswagen, Renault, Citroen, Opel и Hyundai.

У дилеров остались 127 машин Skoda Rapid, 93 — Volkswagen Polo, 48 — Citroen C4 и 45 — Kia Rio. Автомобилей таких моделей, как Opel Astra и Vectra и Renault Logan, в наличии нет.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» изданию подтвердили, что в наличии в автосалонах остались очень мало автомобилей и речь идет не о тысячах и даже не о сотнях, а о нескольких десятках.

Глава маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль сообщил, что на сегодняшний день моделей таких марок, как Kia, Volkswagen, Hyundai, Renault и Skoda в автосалонах осталось около 200–500 единиц.