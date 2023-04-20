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Путин удивился количеству старых Lada в новых регионах

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин во время поездки в ЛНР и Херсонскую область обратил внимание, что жители ездят на старых отечественных автомобилях.

«На что обратил внимание. Я такого количества стареньких автомобилей — "Лад" и "Жигулей" давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

«Но все-таки расстояния довольно большие мы проехали, — то, что я видел: все убрано, все аккуратно, чистенько. Это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые», — добавил президент.

Глава государства отметил, что доходы у жителей ЛНР скромные, а уровень цен даже выше, чем в Ростовской области. Президент поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и зампреду правительства Марату Хуснуллину подумать над решением этой проблемы.

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GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

Гроза10

Вспоминается, как в штабе командира дивизии, известного бабника, построили во время проверки связисток...

Nik3316

странно зерно вывозили в голодающие страны Африки, а пострадал рынок ЕС...)))

corrector

западные лицемеры пробивают очередное днище дна .. рука лицо - рука лицо..