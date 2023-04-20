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Атомный крейсер «Петр Великий» решили вывести из состава флота

Источник:
Sibnet.ru
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Атомный ракетный крейсер «Петр Великий»
Атомный ракетный крейсер «Петр Великий»
Фото: © Минобороны России

Минобороны может вывести тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» из состава Военно-морского флота (ВМФ)

«Вопрос о выведении "Петра Великого" из боевого состава ВМФ находится в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК "Адмирал Нахимов" показал, что это очень затратно», — сообщил РИА Новости. Официального подтверждения этой информация нет.

«Петр Великий» во вторник, 18 апреля отметил 25 лет со дня поднятия Андреевского флага. Крейсер — флагман Северного флота, единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий ударный боевой корабль в мире.

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Крейсер относится к проекту 1144.2 (шифр «Орлан»). Он оснащен ядерной энергетической установкой и управляемым ракетным вооружением.

Всего было построено четыре корабля этого типа. Два из них уже списаны. «Адмирал Нахимов» сейчас находится в ремонте и модернизации на заводе «Севмаш». Ожидается, что его передадут флоту в 2024 году.

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