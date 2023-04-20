НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Верховный суд разрешил наказание за оскорбление чиновников в соцсетях

Источник:
Sibnet.ru
246 8
Мессенджеры
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пленум Верховного суда (ВС) разъяснил статью уголовного кодекса об оскорблении представителя власти (319 УК РФ), наказать могут за неосторожные слова даже в закрытых телеграм-каналах.

Статья существует давно, но суд уточнил, что оскорбление может быть произнесено не только в СМИ или на улице, но на «сайтах, форумах или в блогах, открытых для широкого круга».

Необходимость уточнения продиктована активным использованием различных интернет-платформ, сказал РБК руководитель административной и уголовно-правовой практики юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Булат Тугутов.

Юрист считает, что «определенный рост» числа уголовных дел по этой статье возможен, поскольку Следственный комитет, скорее всего, начнет формировать практику, исходя из позиции высшей судебной инстанции.

Наличие оскорбления определяет судебно-лингвистическая экспертиза. В начале органы дознания МВД, а затем суд должны будут оценить, какой оттенок носило то или иное слово, в каком контексте и как употреблено, связано ли оно напрямую или косвенно с профессиональной деятельностью человека, сделано ли это в публичной форме, выражено ли это в неприличной форме.

Как считает Тугутов, вопрос об оскорблении, например, в телеграм-канале будет решаться следующим образом: если как минимум два человека это увидели, автора оскорбления можно будет привлекать к уголовной ответственности.

Еще по теме
Госдума призвала продлить майские выходные
Госдума ужесточила ответственность за терроризм
Путин ввел уголовную ответственность за сбор редких грибов и растений
Уголовную ответственность за дипфейки задумали ввести в России
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Российские ТУ-95МС перебазировали на оперативные аэродромы
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

Гроза10

Вспоминается, как в штабе командира дивизии, известного бабника, построили во время проверки связисток...

Nik3316

странно зерно вывозили в голодающие страны Африки, а пострадал рынок ЕС...)))

corrector

западные лицемеры пробивают очередное днище дна .. рука лицо - рука лицо..