Пленум Верховного суда (ВС) разъяснил статью уголовного кодекса об оскорблении представителя власти (319 УК РФ), наказать могут за неосторожные слова даже в закрытых телеграм-каналах.

Статья существует давно, но суд уточнил, что оскорбление может быть произнесено не только в СМИ или на улице, но на «сайтах, форумах или в блогах, открытых для широкого круга».

Необходимость уточнения продиктована активным использованием различных интернет-платформ, сказал РБК руководитель административной и уголовно-правовой практики юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Булат Тугутов.

Юрист считает, что «определенный рост» числа уголовных дел по этой статье возможен, поскольку Следственный комитет, скорее всего, начнет формировать практику, исходя из позиции высшей судебной инстанции.

Наличие оскорбления определяет судебно-лингвистическая экспертиза. В начале органы дознания МВД, а затем суд должны будут оценить, какой оттенок носило то или иное слово, в каком контексте и как употреблено, связано ли оно напрямую или косвенно с профессиональной деятельностью человека, сделано ли это в публичной форме, выражено ли это в неприличной форме.

Как считает Тугутов, вопрос об оскорблении, например, в телеграм-канале будет решаться следующим образом: если как минимум два человека это увидели, автора оскорбления можно будет привлекать к уголовной ответственности.