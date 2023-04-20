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Евросоюз заявил о готовности запретить ввоз зерна с Украины

Источник:
ТАСС
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Флаг Европейского Союза
Фото: © European Parliament

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности европейских властей ввести ограничения на импорт украинских пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Европейские фермеры пожаловались на убытки из-за ввоза дешевых украинских сельхозкультур. Польша, Венгрия и Словакия запретили их импорт. Болгария и Румыния анонсировали такое решение.

«Комиссия использует чрезвычайные полномочия для запрета ввоза с Украины четырех продуктов — пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Решение на уровне ЕС заменит односторонние решения», — приводит ТАСС сообщение ЕК.

Еврокомиссия также объявила, что начинает расследование в отношении других чувствительных продуктов, которые ввозятся в Евросоюз с Украины.

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Экономика #Промзона
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Топ комментариев

GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

Гроза10

Вспоминается, как в штабе командира дивизии, известного бабника, построили во время проверки связисток...

GammiPluh

можешь прям на сайт газеты зайти, нажать на "перевести на украинский" и наслаждаться родными словами

xumepa312

Странно, из других источников таких новостей нет.