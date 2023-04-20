Евросоюз заявил о готовности запретить ввоз зерна с Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности европейских властей ввести ограничения на импорт украинских пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Европейские фермеры пожаловались на убытки из-за ввоза дешевых украинских сельхозкультур. Польша, Венгрия и Словакия запретили их импорт. Болгария и Румыния анонсировали такое решение.

«Комиссия использует чрезвычайные полномочия для запрета ввоза с Украины четырех продуктов — пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Решение на уровне ЕС заменит односторонние решения», — приводит ТАСС сообщение ЕК.

Еврокомиссия также объявила, что начинает расследование в отношении других чувствительных продуктов, которые ввозятся в Евросоюз с Украины.