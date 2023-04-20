Команда Первой лиги «Акрон» выбила «Спартак» из Кубка России

Футболисты «Спартака» завершили выступление в Кубке России, уступив играющему в Первой лиге тольяттинскому «Акрону».

«Спартак» со счетом 2:1 проиграл на выезде «Акрону» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. У хозяев отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. Единственный мяч гостей забил Томаш Тавареш.

«Акрон» прошел в первый этап финала Пути регионов. Ранее он выбил еще три известных клуба: «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

«Для меня удивительно, что средняя команда Первой лиги выбила три ведущие команды. Но спортивный принцип никто не отменял. Команды высшей лиги обязаны превосходить в мастерстве команды низших лиг. Другое дело — подготовка к каждому отдельному матчу и самоотдача футболистов», — высказался почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль извинился перед болельщиками красно-белых и сказал, что теперь клуб сосредоточится на выступлении в чемпионате России. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.