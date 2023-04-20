Космонавты выступили против присвоения звания Героя России Пересильд

Гильдия актеров кино предложила наградить актрису Юлию Пересильд званием Героя России за полет в космос для съемок фильма «Вызов», космонавты оказались не в восторге от такого предложения.

Позиция Гильдии актеров кино такова: Пересильд заслуживает высокой награды за съемки в космосе. В гильдии планируют всерьез обсудить этот вопрос и удивлены, почему Минкульт до сих пор не отметил актрису.

У космонавтов своя позиция на этот счет. Их общее мнение в том, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко — обычные космические туристы. А присвоение звания Героя России Пересильд обесценит работу космонавтов.

«Считаю, что если Юлии Пересильд и Климу Шипенко дадут высшие государственные награды, то справедливо будет дать также звания народных артистов России тем космонавтам, которые сопровождали их в полете — Олегу Новицкому, Антону Шкаплерову и Петру Дуброву», — сказал «МК» летчик-космонавт и Герой России Федор Юрчихин.