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Космонавты выступили против присвоения звания Героя России Пересильд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Вызов»

Гильдия актеров кино предложила наградить актрису Юлию Пересильд званием Героя России за полет в космос для съемок фильма «Вызов», космонавты оказались не в восторге от такого предложения.

Позиция Гильдии актеров кино такова: Пересильд заслуживает высокой награды за съемки в космосе. В гильдии планируют всерьез обсудить этот вопрос и удивлены, почему Минкульт до сих пор не отметил актрису.

У космонавтов своя позиция на этот счет. Их общее мнение в том, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко — обычные космические туристы. А присвоение звания Героя России Пересильд обесценит работу космонавтов.

«Считаю, что если Юлии Пересильд и Климу Шипенко дадут высшие государственные награды, то справедливо будет дать также звания народных артистов России тем космонавтам, которые сопровождали их в полете — Олегу Новицкому, Антону Шкаплерову и Петру Дуброву», — сказал «МК» летчик-космонавт и Герой России Федор Юрчихин.

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