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Маск назвал дефолт в США лишь вопросом времени

Источник:
Sibnet.ru
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Бизнесмен Илон Маск полагает, что наступление дефолта в США является лишь вопросом времени.

«Учитывая федеральные расходы, вопрос заключается не в том, наступит ли дефолт, а в том, когда это произойдет», — написал Маск в среду в Twitter, комментируя публикацию Белого дома с критикой республиканцев, выступающих против повышения потолка госдолга США.

Американская администрация в последнее время призывает Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный сейчас на уровне 31,4 триллиона долларов.

Республиканская партия, которая в настоящее время контролирует Палату представителей Конгресса, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов.

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Экономика #Деньги
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