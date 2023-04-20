Маск назвал дефолт в США лишь вопросом времени

Бизнесмен Илон Маск полагает, что наступление дефолта в США является лишь вопросом времени.

«Учитывая федеральные расходы, вопрос заключается не в том, наступит ли дефолт, а в том, когда это произойдет», — написал Маск в среду в Twitter, комментируя публикацию Белого дома с критикой республиканцев, выступающих против повышения потолка госдолга США.

Американская администрация в последнее время призывает Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный сейчас на уровне 31,4 триллиона долларов.

Республиканская партия, которая в настоящее время контролирует Палату представителей Конгресса, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга и выступает за сокращение государственных расходов.