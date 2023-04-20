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Мусороперерабатывающий комплекс в Новосибирске построит МУП «САХ»

Источник:
Sibnet.ru
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Муниципальное предприятие «САХ» выиграло конкурс на строительство и эксплуатацию левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов в Новосибирске, сообщает пресс-центр мэрии города.

МУП «САХ» построит в Новосибирске мусоросортировочный комплекс проектной мощностью 300 тысяч тонн в год. Комплекс оснастят современными линиями сортировки, позволяющими отбирать из отходов все полезные фракции – стекло, бумагу, ПЭТ, металлы.

Органические отходы будут превращать в техногрунт, используемый в качестве изолирующего материала на полигонах и рекультивата для закрытия старых полигонов. Полная переработка органических отходов сведет к нулю риски возгораний, а также привлечения грызунов и птиц.

Захоронению будут подлежать лишь так называемые «хвосты» — сухие отходы, которые невозможно в настоящее время вернуть в цикл переработки.

МУП «САХ» будет строить комплекс по концессии с областными властями. Предыдущее концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в Группу «ВИС») было расторгнуто. За шесть лет не было построено ни одного комплекса.

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GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

GammiPluh

можешь прям на сайт газеты зайти, нажать на "перевести на украинский" и наслаждаться родными словами

kygear

Выгнать на этих безпородных английских баб на улицу.Закон джунглей.побеждает та у которой ярче пёрышки.

xumepa312

Странно, из других источников таких новостей нет.