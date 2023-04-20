Мусороперерабатывающий комплекс в Новосибирске построит МУП «САХ»

Муниципальное предприятие «САХ» выиграло конкурс на строительство и эксплуатацию левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов в Новосибирске, сообщает пресс-центр мэрии города.

МУП «САХ» построит в Новосибирске мусоросортировочный комплекс проектной мощностью 300 тысяч тонн в год. Комплекс оснастят современными линиями сортировки, позволяющими отбирать из отходов все полезные фракции – стекло, бумагу, ПЭТ, металлы.

Органические отходы будут превращать в техногрунт, используемый в качестве изолирующего материала на полигонах и рекультивата для закрытия старых полигонов. Полная переработка органических отходов сведет к нулю риски возгораний, а также привлечения грызунов и птиц.

Захоронению будут подлежать лишь так называемые «хвосты» — сухие отходы, которые невозможно в настоящее время вернуть в цикл переработки.

МУП «САХ» будет строить комплекс по концессии с областными властями. Предыдущее концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в Группу «ВИС») было расторгнуто. За шесть лет не было построено ни одного комплекса.