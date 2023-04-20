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Россия пригласила Блинкена на заседание Совбеза ООН

Источник:
ТАСС
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил ряд глав внешнеполитических ведомств, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена, принять участие в министерских заседаниях Совета Безопасности ООН, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Министерские заседания Совета Безопасности ООН пройдут 24-25 апреля в рамках российского председательства.

«Я не знаю, будет ли это (встреча Лаврова и Блинкена на полях ООН). Я знаю, что министр пригласил глав внешнеполитических ведомств, Госдепартамента и других принять участие в заседаниях, на которых он будет председательствовать», — цитирует ТАСС Панкина.

Он отметил, что не знает, «каким был ответ, кто прибудет, а кто нет». «Если госсекретарь прибудет, не знаю, будет ли тогда проведен контакт [с главой МИД России]», — добавил Панкин.

По его словам, прошлый контакт Лаврова и Блинкена на полях министерского заседания «двадцатки» в Индии был эпизодическим и не планировался заранее.

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Политика #Мир
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GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

GammiPluh

можешь прям на сайт газеты зайти, нажать на "перевести на украинский" и наслаждаться родными словами

kygear

Выгнать на этих безпородных английских баб на улицу.Закон джунглей.побеждает та у которой ярче пёрышки.

xumepa312

Странно, из других источников таких новостей нет.