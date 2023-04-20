Суд признал незаконным платный возврат брака на Wildberries

Подольский городской суд Московской области счел нарушением закона со стороны маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат бракованных товаров.



Иск к операционной компании маркетплейса — ООО «Вайлдберриз» — управление Роспотребнадзора по Московской области подало в начале марта. Суд удовлетворил этот иск.

#Торговля Ozon или Wildberries: где покупать лучше?

В случае, если потребитель обнаружил у товара недостатки, не оговоренные продавцом, он вправе требовать замену на продукцию той же марки, другой марки с перерасчетом цены, рассказал РБК замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд.

Также потребитель может требовать безвозмездного устранения недостатков или отказаться покупки и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Покупатель вправе получить полное возмещение убытков, причиненных из-за продажи товара ненадлежащего качества.

