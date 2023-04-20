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Елену Темникову «замазали» в документальном фильме про «Фабрику звезд»

Источник:
Sibnet.ru
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Телеканал «Муз-ТВ» опубликовал документальный фильм «Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звезд"», где заблюрил певицу Елену Темникову.

Когда в фильме показывали кадры с финала «Фабрики звезд 2», певицу Елену Темникову на сцене «замазывали». Об артистке также не было ничего сказано в фильме несмотря на то, что певица заняла третье место в проекте.

Фото: © кадр из фильма «Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звезд"»

Зрители «Муз- ТВ» остались недовольны такой ситуацией. Они обвинили телеканал в несправедливости и назвали глупым решение «замазать» певицу.

С чем связано решение убрать Темникову с «Муз-ТВ», неизвестно. Ранее певица появлялась в эфире канала.

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