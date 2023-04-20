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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США прекратили полеты стратегических БПЛА над Черным морем

Источник:
РИА Новости
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США полностью прекратили полеты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после инцидента с американским дроном Reaper, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

В последний раз американский Global Hawk выполнил полет над акваторией Черного моря напротив берегов Крыма 21 марта, изучили данные портала РИА Новости. С тех пор стратегические беспилотники США, базирующиеся на Сицилии, больше не заходили в воздушное пространство над Черным морем.

При этом весь предыдущий период, с самого начала спецоперации, они совершали в среднем восемь-десять разведывательных полетов в месяц над акваторией моря напротив российского полуострова.

Американский стратегический беспилотник Global Hawk
Американский стратегический беспилотник Global Hawk
Фото: Stacey Knott

«После инцидента с американским дроном Reaper, который упал в воды Черного моря 14 апреля, было выполнено еще только два полета Global Hawk над Черным морем — 17 марта и 21 марта — оба на дальности не ближе 140 километров от южного берега Крыма», — подтвердил данные информированный источник. 

По его мнению, Пентагон счел продолжение полетов нецелесообразным. «С одной стороны, на такой дальности резко снижается объем получаемой БПЛА информации, с другой стороны, после 14 апреля для американской стороны появилась опасность потерять подобный аппарат, а Global Hawk в разы дороже Reaper и насыщен самым передовым оборудованием", — пояснил он.

RQ-4 Global Hawk — стратегический беспилотник. Взлетный вес превышает 14 тонн, максимальный потолок — до 20 километров. Может находиться в воздухе до 36 часов и летать на дальность более 22 тысяч километров. Оснащен мощным разведоборудованием, включающим РЛС, оптико-локационную систему и инфракрасные датчики.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Военная политика
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Топ комментариев

GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

Tanatholog

А то, что перед этим ценники в 2 раза подскочили, никто и не заметил, правда?

kygear

Выгнать на этих безпородных английских баб на улицу.Закон джунглей.побеждает та у которой ярче пёрышки.

GammiPluh

можешь прям на сайт газеты зайти, нажать на "перевести на украинский" и наслаждаться родными словами