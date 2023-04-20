Россия оказалась лидером по финансовой неопределенности граждан

Самый высокий уровень финансовой неопределенности в обществе из 56 стран оказался в России, сообщается в исследовании ассоциации Gallup International и холдинга «Ромир».

Участников не просили напрямую оценить, испытывают ли они неопределенность, а спрашивали, хотели бы они получить дополнительный бонус в виде одного ежемесячного дохода прямо сейчас или в двойном размере через год. В поведенческой экономике такой вопрос задают для определения уровня жизни и финансовой стабильности в стране, объяснил РБК представитель «Ромира».

Чем больше доля тех, кто предпочитает отложенный, но удвоенный выигрыш, тем выше стабильность. В России двукратную выплату предпочли всего 20% респондентов, однократную — 32%. Остальные 48% не смогли выбрать один из двух вариантов: такая доля не определившихся стала максимальной среди всех стран.



Самые большие доли ответов об удвоенном бонусе зафиксированы в Швеции — так проголосовали 75% респондентов, в Нидерландах — 59%, Японии — 56%, Германии — 55%, Великобритании — 54%.



За незамедлительную выплату голосовали в основном в регионах с низким уровнем дохода — в странах Среднего Востока, Северной Африки и Латинской Америке. Больше всего таких ответов было в Нигерии, Ираке и Пакистане.

