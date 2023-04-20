NASA прокомментировало сообщение о падении спутника на Киев

Сообщения о падении американского спутника в небе над Киевом недостоверны, заявила пресс-служба Национального аэрокосмического агентства США (NASA).

Поздно вечером, 19 апреля в небе над Киевом произошла мощная вспышка. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал ее с падением космического спутника NASA.

«Мы отслеживаем спутник НАСА под названием RHESSI,… который в настоящее время остается на орбите» — сообщил РИА Новости представитель агентства. «Риск вреда кому-либо на Земле низок», — добавили в агентстве.

Ранее несколько украинских изданий со ссылкой на очевидцев сообщили о вспышке и взрывах в небе над Киевом и областью, они прогремели до объявления в регионе сигнала пройти в укрытия.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак написал в социальных сетях, что это явление стало результатом работы украинской ПВО, но вскоре удалил сообщение.