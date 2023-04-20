«Межевой рыцарь»: выйдет предыстория «Игры престолов»

Вселенная культовой «Игры престолов», которая уже обзавелась одним приквелом – «Домом драконов», расширяется. Warner Bros. Discovery подтвердили разработку «Межевого рыцаря» – нового проекта, основанного на повестях Джорджа Мартина о юном прапрадеде Джона Сноу.

После официального объявления создатель вселенной Джордж Мартин рассказал о подробностях будущего шоу. Впервые о нем объявили в 2021 году, но затем новостей не появлялось.

Цикл состоит из трех повестей. Это «Межевой рыцарь», «Присяжный рыцарь» и «Таинственный рыцарь». События в них разворачиваются за сотню лет до действий основной истории.

История Дункана и Эгга

Предупреждение: в тексте содержатся спойлеры. История начинается с того, что межевой рыцарь сир Арлан и его оруженосец Дунк едут на турнир, но по дороге рыцарь умирает. Дунк решает принять участие в турнире и выдать себя за рыцаря. Так он становится Дунканом Высоким. По дороге в трактире он встречает мальчишку, который становится его оруженосцем.

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На турнире Дунк заступается за девушку из кукольного театра, которую обижает принц Эйрион Таргариен. Его хватает стража. Выясняется, что юный оруженосец на самом деле не Эгг, а принц Эйгон Таргариен. В дальнейшем он станет королем Вестероса, дедом Безумного короля, прадедом Дейенерис Таргариен – Матери драконов и прапрадедом Джона Сноу.

Дункана обвиняют еще и в похищении принца. Тогда он просит решить возникший конфликт испытанием боем, в котором побеждает при поддержке трагически гибнущего принца Бейлора Таргариена. В конце первой повести межевой рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг отправляются в путешествие по Вестеросу. Их путь лежит в Дорн.

Именно на первой книге, по словам Мартина, будет основан первый сезон будущего сериала.

Не ситком

Рабочее название сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». Мартин затруднился ответить, будет ли это название окончательным, но подчеркнул, что сериал точно не будет называться «Дункан и Эгг».

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«Я люблю Дунка и люблю Эгга, и, конечно, знаю, что фанаты называют мои новеллы "Историями Дунка и Эгга". Но есть миллионы людей, которые не знают этих историй. Название должно их заинтриговать. Если вы не знаете персонажей, "Дунк и Эгг" звучит как ситком. Мы хотим "рыцарь" в названии. Рыцарство занимают центральное место в темах этих историй», – рассказал писатель.

HBO уже дал зеленый свет на съемку полного сезона, а не только пилотного. Скорее всего, он будет состоять из шести эпизодов, но это решение пока не окончательное. Дата премьеры или старта съемок еще не назначены, идет работа над сценарием.

«Пилотный сценарий уже написан, и я думаю, что он потрясающий. Его написал Айра Паркер, знакомый с Вестеросом. Он был одним из сценаристов Райана Кондала в первом сезоне "Дома Дракона", написал сценарий для четвертого эпизода "Король Узкого моря". Это та сцена, в которой принц Деймон возвращается в Королевскую Гавань после завоевания Ступеней и отводит принцессу Рейниру в Блошиный конец», – уточнил Марин.

Создатели «Дома дракона» Райан Кондал и Винс Джерардис будут продюсировать проект, как и сам Мартин, который также выступает сценаристом.

Дальнейшие планы

Если «Межевой рыцарь» оправдает ожидания, историю планируют продолжить и адаптировать для экранов «Присяжного рыцаря» и «Таинственного рыцаря», это займет несколько лет.

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«Затем наступает трудная часть. Прежде чем мы дойдем до конца опубликованных рассказов, мне нужно будет найти время, чтобы написать все остальные новеллы про Дункана и Эгга, которые я запланировал», – говорит Мартин.

Ранее он сообщал, что планируется еще несколько историй из этого цикла, который должен закончиться коронацией Эйегона, в том числе повести «Деревенский герой» и «Винтерфелльские волчицы».

Историями цикла писатель планирует заняться между «Ветрами зимы» и «Мечтах о весне» (седьмая и заключительная книги цикла «Песнь льда и пламени»).

Другие спин-оффы

Мартин напоминает, что сейчас идут съемки второго сезона «Дома драконов», и уточняет, что HBO впервые задумались о спин-оффах «Игры престолов» семь лет назад.

В разработке также находится история принцессы Нимерии, королевы ройнаров и правительницы Дорна, как и шоу «Морской змей», посвященное приключениям юного Корлиса Велариона, будущего мужа Рейнис Таргариен – Почти Королевы.

О спин-оффе, посвященном дальнейшей судьбе Джона Сноу, который мог бы положить начало серии проектов: про Арью Старк, Сансу Старк, Бриенну Тарт и других персонажей «Игры престолов», Мартин не упомянул.

Сколько времени займет работа над этими проектами, сказать не может никто, констатирует писатель.

«Когда я учился в начальной школе, каждую неделю показывали полицейское шоу. В "Голом городе" восемь миллионов историй. И это был только Нью-Йорк. Вестерос и Эссос намного больше, с еще большим количеством историй. Нам просто нужно время, чтобы рассказать их», – говорит он.