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Теперь «Арктур»: новый вирус проник в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Новейший штамм коронавируса «Арктур» нашли в России — медики выявили первые случаи инфицирования сразу в нескольких регионах. Очередной подвид вируса SARS-CoV-2 обладает повышенной заразностью и поражает глаза. Что еще известно об «Арктуре»?
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Фото: © NIAID

Самый заразный?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже поручила довести до регионов информацию о появлении нового штамма XBB 1.16 «Арктур». В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту коронавируса.

В марте «Арктур» распространился в Индии, а затем перебрался в США, Австралию и Сингапур. По данным ВОЗ, штамм «Арктур» в настоящее время очень быстро распространяется в 29 странах.

По темпам распространения в Соединенных Штатах «Арктур» сейчас — основной соперник штамма «Кракен». 

В России преобладающим пока остается штамм «Омикрон» — заболеваемость на минувшей неделе составила 49,5 тысячи случаев. 

Всего за время пандемии российские ученые зафиксировали 611 подвидов коронавируса.

Какие симптомы у «Арктура»?

«Арктур» более заразен в сравнении с «Омикроном», от линии которого он произошел — по оценке эпидемиологов, примерно в 1,27 раза. Однако заболевание протекает преимущественно в легкой форме.

При этом у вируса есть принципиально новый симптом — «зудящий» конъюнктивит, который выглядит как покраснение и раздражение глаз. Особенно часто он встречается у детей. Другие штаммы коронавируса его не вызывали.

В остальном симптомы стандартные и напоминают сезонную ОРВИ:

  • температура
  • насморк
  • боль в горле
  • боль в мышцах и суставах
  • кашель
  • слабость
  • головная боль
  • расстройство желудка и диарея

Меры профилактики «Арктура» также остаются традиционными — прежде всего, мытье рук, сокращение контактов, ношение масок, использование антисептиков, регулярное проветривание помещений и соблюдение социальной дистанции.

Предположительно, переболевший одним штаммом коронавируса получает кросс-иммунитет, который защищает человека от другого подвида.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

kygear

Выгнать на этих безпородных английских баб на улицу.Закон джунглей.побеждает та у которой ярче пёрышки.

Uynachalnica

Закон о наказании за неявку по электронной повестке уже есть, а на словах говорят, эти повестки не действительны?...