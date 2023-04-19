Теперь «Арктур»: новый вирус проник в Россию

Новейший штамм коронавируса «Арктур» нашли в России — медики выявили первые случаи инфицирования сразу в нескольких регионах. Очередной подвид вируса SARS-CoV-2 обладает повышенной заразностью и поражает глаза. Что еще известно об «Арктуре»?

Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом Фото: © NIAID

Самый заразный?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже поручила довести до регионов информацию о появлении нового штамма XBB 1.16 «Арктур». В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту коронавируса.

В марте «Арктур» распространился в Индии, а затем перебрался в США, Австралию и Сингапур. По данным ВОЗ, штамм «Арктур» в настоящее время очень быстро распространяется в 29 странах.

По темпам распространения в Соединенных Штатах «Арктур» сейчас — основной соперник штамма «Кракен».

В России преобладающим пока остается штамм «Омикрон» — заболеваемость на минувшей неделе составила 49,5 тысячи случаев.

Всего за время пандемии российские ученые зафиксировали 611 подвидов коронавируса.

Какие симптомы у «Арктура»?

«Арктур» более заразен в сравнении с «Омикроном», от линии которого он произошел — по оценке эпидемиологов, примерно в 1,27 раза. Однако заболевание протекает преимущественно в легкой форме.

При этом у вируса есть принципиально новый симптом — «зудящий» конъюнктивит, который выглядит как покраснение и раздражение глаз. Особенно часто он встречается у детей. Другие штаммы коронавируса его не вызывали.

В остальном симптомы стандартные и напоминают сезонную ОРВИ:

температура

насморк

боль в горле

боль в мышцах и суставах

кашель

слабость

головная боль

расстройство желудка и диарея

Меры профилактики «Арктура» также остаются традиционными — прежде всего, мытье рук, сокращение контактов, ношение масок, использование антисептиков, регулярное проветривание помещений и соблюдение социальной дистанции.

Предположительно, переболевший одним штаммом коронавируса получает кросс-иммунитет, который защищает человека от другого подвида.