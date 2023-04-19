Налоговые вычеты на обучение детей и медицину увеличат

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об увеличении предельного размера социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц.

«Поправками предлагается более чем вдвое увеличить сумму, с которой граждане смогут получить налоговый вычет в 13% по расходам на обучение ребенка», — сообщается на сайте Госдумы.

Закон предусматривает увеличение порога налогового вычета по расходам на обучение с 50 до 110 тысяч рублей. Предельный размер вычета по расходам на лечение себе и членам семьи вырастет с 120 до 150 тысяч рублей.

Изменения вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.