НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Налоговые вычеты на обучение детей и медицину увеличат

Источник:
Sibnet.ru
135 0
Налоговая
Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об увеличении предельного размера социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц.

«Поправками предлагается более чем вдвое увеличить сумму, с которой граждане смогут получить налоговый вычет в 13% по расходам на обучение ребенка», — сообщается на сайте Госдумы.

Закон предусматривает увеличение порога налогового вычета по расходам на обучение с 50 до 110 тысяч рублей. Предельный размер вычета по расходам на лечение себе и членам семьи вырастет с 120 до 150 тысяч рублей.

Изменения вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Еще по теме
После эксперимента цифровой рубль предложат всем клиентам
Россиянам разрешат индивидуальную добычу золота
Назван самый грандиозный просчет Запада
Российский бизнес выплатит «налог на удачу»
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Десять убийц любви: как спасти отношения
Эффектная блондинка выбрала наставника в «Голосе» по половому признаку
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Электронные повестки разошлют в тестовом режиме
Госдума призвала продлить майские выходные
Налоговые вычеты на обучение детей и медицину увеличат
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

Uynachalnica

Уже и не знают в чем бы украинцев обвинить, подобное присуще всем национальностям, тут скорее социальная...

Tanatholog

Россия самостоятельно обеспечивает свою безопасность. А кому не нравится, тот может сойти с шарика.

kygear

Выгнать на этих безпородных английских баб на улицу.Закон джунглей.побеждает та у которой ярче пёрышки.