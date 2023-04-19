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Большой театр лишился балета «Нуреев» из-за запрета ЛГБТ-пропаганды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Диего Дельсо / CC BY-SA 4.0

Балет композитора Ильи Демуцкого постановки Кирилла Серебренникова «Нуреев» сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ, сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

«Спектакль "Нуреев" снят с репертуара в связи с подписанным законом (...) где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей», — сказал Урин «Интерфаксу».

Премьера «Нуреева» состоялась 9 декабря 2017 года на Исторической сцене Большого театра, главную роль исполнял Владислав Лантратов. Также в премьерном спектакле выступали Светлана Захарова и Мария Александрова.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

Uynachalnica

Уже и не знают в чем бы украинцев обвинить, подобное присуще всем национальностям, тут скорее социальная...

Tanatholog

Россия самостоятельно обеспечивает свою безопасность. А кому не нравится, тот может сойти с шарика.

kygear

Выгнать на этих безпородных английских баб на улицу.Закон джунглей.побеждает та у которой ярче пёрышки.