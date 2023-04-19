Большой театр лишился балета «Нуреев» из-за запрета ЛГБТ-пропаганды

Балет композитора Ильи Демуцкого постановки Кирилла Серебренникова «Нуреев» сняли с репертуара Большого театра из-за пропаганды ЛГБТ, сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

«Спектакль "Нуреев" снят с репертуара в связи с подписанным законом (...) где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей», — сказал Урин «Интерфаксу».

Премьера «Нуреева» состоялась 9 декабря 2017 года на Исторической сцене Большого театра, главную роль исполнял Владислав Лантратов. Также в премьерном спектакле выступали Светлана Захарова и Мария Александрова.