Российские кинотеатры отменили «тайные» голливудские релизы

Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»
Голливудские фильмы, которые официально не выходят в прокат
в России, некоторые кинотеатры показывали неофициально. С 20 апреля такая
практика прекратится.
Из расписания крупных киносетей пропали релизы, которые
показывали неофициально. Например, «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Шазам!
Ярость богов», «Братья Супер Марио в кино», сообщает в среду «Бюллетень
кинопрокатчика».
«Подпольный» показ прекратили только часть крупных кинотеатров. Среди таких сети кинотеатров «Мираж», «Киномакс», «Алмаз».