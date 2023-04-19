Российские кинотеатры отменили «тайные» голливудские релизы

Голливудские фильмы, которые официально не выходят в прокат в России, некоторые кинотеатры показывали неофициально. С 20 апреля такая практика прекратится.

Из расписания крупных киносетей пропали релизы, которые показывали неофициально. Например, «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Шазам! Ярость богов», «Братья Супер Марио в кино», сообщает в среду «Бюллетень кинопрокатчика».

«Подпольный» показ прекратили только часть крупных кинотеатров. Среди таких сети кинотеатров «Мираж», «Киномакс», «Алмаз».