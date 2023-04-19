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Российские кинотеатры отменили «тайные» голливудские релизы

Источник:
Sibnet.ru
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Кинотеатр
Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»

Голливудские фильмы, которые официально не выходят в прокат в России, некоторые кинотеатры показывали неофициально. С 20 апреля такая практика прекратится.

Из расписания крупных киносетей пропали релизы, которые показывали неофициально. Например, «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Шазам! Ярость богов», «Братья Супер Марио в кино», сообщает в среду «Бюллетень кинопрокатчика».

«Подпольный» показ прекратили только часть крупных кинотеатров. Среди таких сети кинотеатров «Мираж», «Киномакс», «Алмаз».

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

Uynachalnica

Уже и не знают в чем бы украинцев обвинить, подобное присуще всем национальностям, тут скорее социальная...

Tanatholog

Россия самостоятельно обеспечивает свою безопасность. А кому не нравится, тот может сойти с шарика.

kygear

Выгнать на этих безпородных английских баб на улицу.Закон джунглей.побеждает та у которой ярче пёрышки.