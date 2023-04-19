Украина начала контрнаступление в Донбассе

Украинские войска начали контрнаступление на четырех направлениях в Донбассе, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Наступление сегодня идет на четырех направлениях, это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское, это контрнаступательные действия, это контрштурм», — сказала Маляр в эфире телеканала «Рада».

Замминистра также утверждает, что украинские войска успешно продвигаются на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, предпринимают попытки отбросить российские части из Бахмута.

Ранее американские СМИ со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы сообщали, что наступление Украины должно начаться 30 апреля. Официальный Киев эту информацию не комментировал.