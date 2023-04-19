Мобильное приложение Сбербанка вернулось в App Store

Мобильное приложение «СБОЛ» появилось в App Store, он позволяет пользователям iOS получить доступ к сервисам Сбербанка.

Компания Apple в прошлом году дважды удаляла из своего магазина мобильное приложение «СБОЛ», которое позволяло клиентам Сбербанка пользоваться его сервисами.

Ссылку для скачивания нового приложения можно получить при обращении в колл-центр банка. Кроме этого, его можно найти в поиске, вбив название «SBOL» на латинице.

Весной прошлого года Соединенные Штаты ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play.