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Мобильное приложение Сбербанка вернулось в App Store

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильное приложение «СБОЛ» появилось в App Store, он позволяет пользователям iOS получить доступ к сервисам Сбербанка.

Компания Apple в прошлом году дважды удаляла из своего магазина мобильное приложение «СБОЛ», которое позволяло клиентам Сбербанка пользоваться его сервисами.

Ссылку для скачивания нового приложения можно получить при обращении в колл-центр банка. Кроме этого, его можно найти в поиске, вбив название «SBOL» на латинице.

Весной прошлого года Соединенные Штаты ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

Uynachalnica

Уже и не знают в чем бы украинцев обвинить, подобное присуще всем национальностям, тут скорее социальная...

Tanatholog

Россия самостоятельно обеспечивает свою безопасность. А кому не нравится, тот может сойти с шарика.

kygear

Выгнать на этих безпородных английских баб на улицу.Закон джунглей.побеждает та у которой ярче пёрышки.