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Невозможная фотография цапли рассорила пользователей Сети

Источник:
Reddit
385 2

Пользователи популярного ресурса Reddit бурно обсуждают удивительную фотографию, сделанную японцем Кэнити Оно. Автор снимка утверждает, что сделал его без использования графических редакторов, одним обычным кадром.

При этом многие участники обсуждения в это не верят — некоторые считают фотографию «невозможной», другие утверждают, что их мозг просто отказывается воспринимать изображение единым целым.

На снимке большая белая цапля прогуливается по пляжу. Однако у зрителей создается впечатление, что фотография представляет собой коллаж, так как части изображения резко отличаются.

При этом в комментариях один из пользователей подробно объяснил, как именно получилась такая визуальная иллюзия. Дело в том, что птица гуляет рядом со стеной, которая отражается в воде, тогда как слева вода имеет обычный цвет.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

Uynachalnica

Уже и не знают в чем бы украинцев обвинить, подобное присуще всем национальностям, тут скорее социальная...

Tanatholog

Россия самостоятельно обеспечивает свою безопасность. А кому не нравится, тот может сойти с шарика.

kygear

Выгнать на этих безпородных английских баб на улицу.Закон джунглей.побеждает та у которой ярче пёрышки.