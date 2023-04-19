Невозможная фотография цапли рассорила пользователей Сети

Пользователи популярного ресурса Reddit бурно обсуждают удивительную фотографию, сделанную японцем Кэнити Оно. Автор снимка утверждает, что сделал его без использования графических редакторов, одним обычным кадром.

При этом многие участники обсуждения в это не верят — некоторые считают фотографию «невозможной», другие утверждают, что их мозг просто отказывается воспринимать изображение единым целым.

На снимке большая белая цапля прогуливается по пляжу. Однако у зрителей создается впечатление, что фотография представляет собой коллаж, так как части изображения резко отличаются.

При этом в комментариях один из пользователей подробно объяснил, как именно получилась такая визуальная иллюзия. Дело в том, что птица гуляет рядом со стеной, которая отражается в воде, тогда как слева вода имеет обычный цвет.