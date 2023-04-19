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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Электронные повестки разошлют в тестовом режиме

Источник:
РИА Новости
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Электронные повестки будут рассылаться в период весеннего призыва в тестовом режиме, сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что это позволит понять, как работает система.

По его словам, юридической силы электронные повестки пока иметь не будут, поэтому они лишь продублируют бумажные уведомления, которые вручат лично под роспись.

Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев уточнил, что тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва. Военкоматы также будут рассылать оповещения по СМС.

Закон об электронных повестках для военнообязанных президент Владимир Путин подписал 14 апреля. В соответствии с ним в России создается реестр воинского учета.

Повестка будет считаться врученной через неделю после ее размещения в реестре повесток. С наступлением момента, когда повестка считается врученной, ее адресату запретят выезд из России, ограничение снимается после явки военнообязанного в военкомат.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

Uynachalnica

Уже и не знают в чем бы украинцев обвинить, подобное присуще всем национальностям, тут скорее социальная...

Tanatholog

Россия самостоятельно обеспечивает свою безопасность. А кому не нравится, тот может сойти с шарика.

kygear

Выгнать на этих безпородных английских баб на улицу.Закон джунглей.побеждает та у которой ярче пёрышки.