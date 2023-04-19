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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев пригрозил Сеулу появлением российского оружия у КНДР

Источник:
Sibnet.ru
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КНДР может получить новейшие образцы российского вооружения, если Южная Корея начнет поставлять оружие Украине, заявил первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что, в принципе, это государство готово поставлять киевскому режиму оружие», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

 Он отметил, что раньше Сеул исключал поставку Украине летального оружия. «Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?» — задался вопросом Медведев.

Южная Корея начала оказывать поддержку Украине сразу после начала российской военной операции, но до сих пор предоставляла ей только гуманитарную помощь. Но накануне Юн Сок Ёль впервые допустив возможность военной помощи Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

Uynachalnica

Уже и не знают в чем бы украинцев обвинить, подобное присуще всем национальностям, тут скорее социальная...

Tanatholog

Россия самостоятельно обеспечивает свою безопасность. А кому не нравится, тот может сойти с шарика.

kygear

Выгнать на этих безпородных английских баб на улицу.Закон джунглей.побеждает та у которой ярче пёрышки.