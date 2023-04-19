Медведев пригрозил Сеулу появлением российского оружия у КНДР

КНДР может получить новейшие образцы российского вооружения, если Южная Корея начнет поставлять оружие Украине, заявил первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что, в принципе, это государство готово поставлять киевскому режиму оружие», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что раньше Сеул исключал поставку Украине летального оружия. «Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?» — задался вопросом Медведев.

Южная Корея начала оказывать поддержку Украине сразу после начала российской военной операции, но до сих пор предоставляла ей только гуманитарную помощь. Но накануне Юн Сок Ёль впервые допустив возможность военной помощи Украине.