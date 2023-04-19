Госдума призвала продлить майские выходные

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от «Новых людей» направил от фракции обращения губернаторам с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, продлив выходные в 2023 году.

«Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая», — сообщает пресс-служба партии.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект, которым предлагается сделать выходными дни с 1 по 9 мая ежегодно, при этом сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

В этом году с учетом переноса выходных дней работники будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая (3 дня), а также с 6 мая по 9 мая (4 дня). Всего в мае будет 20 рабочих дней.