Глава МВД Турции заявил о всеобщей ненависти к США

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на встрече с турецкой молодежью в Стамбуле заявил, что Америку ненавидит весь мир.

«Америка продолжает терять репутацию, <...> весь мир ненавидит Америку. <...> Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют», — приводит РИА Новости заявление министра.

По его словам, такого понятия, как Европа, не существует, ее роль не стоит преувеличивать. «Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного», — добавил Сойлу.

Европейские лидеры постоянно дискредитируются, население стареет, Европа испытывает трудности в производстве, считает он. «У них больше нет такого суверенитета, но они пытаются сохранять свои привычки. <…> Турция меняет историю», — сказал министр.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. За высший пост поборются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.