НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава МВД Турции заявил о всеобщей ненависти к США

Источник:
РИА Новости
247 2

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на встрече с турецкой молодежью в Стамбуле заявил, что Америку ненавидит весь мир.

«Америка продолжает терять репутацию, <...> весь мир ненавидит Америку. <...> Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют», — приводит РИА Новости заявление министра.

По его словам, такого понятия, как Европа, не существует, ее роль не стоит преувеличивать. «Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного», — добавил Сойлу.

Европейские лидеры постоянно дискредитируются, население стареет, Европа испытывает трудности в производстве, считает он. «У них больше нет такого суверенитета, но они пытаются сохранять свои привычки. <…> Турция меняет историю», — сказал министр.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. За высший пост поборются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще по теме
Китай поддержал идею Макрона о переговорах России и Украины
Байден отчитался о доходах за 2022 год
Украина отозвала посла из Белоруссии после визита главы ДНР
Путин примет участие в церемонии завоза топлива на АЭС в Турции
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Десять убийц любви: как спасти отношения
Обсуждение (2)
Картина дня
Китай поддержал идею Макрона о переговорах России и Украины
Глава МВД Турции заявил о всеобщей ненависти к США
Байден отчитался о доходах за 2022 год
МВД разрешило портреты «Бессмертного полка» на стеклах авто
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
37
Медведев пригрозил Польше исчезновением
32
Минобороны сообщило о взятии двух кварталов в Артемовске
31
Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для помощи Киеву
29
Семена Слепакова признали иноагентом
29
Путин подписал закон об электронных повестках