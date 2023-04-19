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Владельцев iPhone 14 взбесили регулярные перезагрузки смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи iPhone 14 столкнулись с массовой проблемой — их смартфоны без видимых причин постоянно перезагружаются.

В некоторых случаях устройство зависает и спонтанно перезагружается по несколько раз в день. Владельцы «яблочных» аппаратов уже подготовили коллективную жалобу в адрес компании Apple, пишет MyDrivers.

При этом регулярно перезагружаются даже новые смартфоны, которые фактически только что достали из коробки. Таким образом, вина самих пользователей исключена.

Владельцы iPhone 14 считают, что проблема кроется не в программном, а в аппаратном обеспечении смартфона, поэтому Apple должен предложить какое-то решение. Однако компания пока никак не комментирует жалобы.

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Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

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Uynachalnica

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