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МВД разрешило портреты «Бессмертного полка» на стеклах авто

Источник:
Sibnet.ru
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МВД России разрешило водителям размещать на автомобильных стеклах портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в рамках патриотической акции «Бессмертный полк».

«Размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фотографии не должны ограничивать обзорность с места водителя и, по рекомендации МВД, предпочтительно должны быть размещены на заднем или боковых задних пассажирских стеклах. Допустимо размещение на внутренней стороне автостекол фотографий орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига.

Согласно ПДД, водитель не имеет права управлять транспортным средством, имеющим неисправности, одной из которых считается снижение уровня обзорности с водительского места: в таком случае любые лишние предметы, наклейки могут стать помехой, а водитель за их расположение в неположенном месте может быть привлечен к ответственности.

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