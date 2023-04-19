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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китай поддержал идею Макрона о переговорах России и Украины

Источник:
ТАСС
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Пекин поддерживают стремление европейских стран в кратчайшие сроки возобновить российско-украинские переговоры, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, [в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры», — приводит ТАСС слова Ван Вэньбиня, сказанная им в ответ на вопрос о намерениях президента Франции Эмманюэля Макрона предложить Китаю план российско-украинского мирного диалога.

По словам китайского дипломата, Пекин выступает за создание «эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе» Как он уточнил, в ходе недавнего визита Макрона в Китай лидеры двух стран «подробно обсуждали» украинский кризис.

Ван Вэньбинь привел слова председателя КНР Си Цзиньпина, который ранее заявил, что для урегулирования кризисных ситуаций нет «чудотворной панацеи» и необходимо, чтобы каждая из заинтересованных сторон создавала благоприятные условия для диалога.

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