Китай поддержал идею Макрона о переговорах России и Украины

Пекин поддерживают стремление европейских стран в кратчайшие сроки возобновить российско-украинские переговоры, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, [в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры», — приводит ТАСС слова Ван Вэньбиня, сказанная им в ответ на вопрос о намерениях президента Франции Эмманюэля Макрона предложить Китаю план российско-украинского мирного диалога.

По словам китайского дипломата, Пекин выступает за создание «эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе» Как он уточнил, в ходе недавнего визита Макрона в Китай лидеры двух стран «подробно обсуждали» украинский кризис.

Ван Вэньбинь привел слова председателя КНР Си Цзиньпина, который ранее заявил, что для урегулирования кризисных ситуаций нет «чудотворной панацеи» и необходимо, чтобы каждая из заинтересованных сторон создавала благоприятные условия для диалога.