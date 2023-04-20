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Премьера первого космического фильма «Вызов» состоится 20 апреля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Вызов»

Фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко выходит в кинотеатрах в четверг, 20 апреля. Это первая картина, снятая в космосе.

Главную роль в фильме сыграла актриса Юлия Пересильд. Она перевоплотилась в хирурга Евгению, которая отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.

Пересильд отобрали для съемок в космосе из сотен претенденток. Она прошла длительную подготовку и отправилась на МКС, где проходили съемки части «Вызова» с Шипенко и космонавтами.

Кроме Юлии Пересильд, в «Вызове» снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев, а также космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров.

Предпоказ «Вызова» состоялся 12 апреля в Москве. Первые зрители остались довольны результатом работы Клима Шипенко. Больше всего в картине оценили космические кадры.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

kygear

Выгнать на этих безпородных английских баб на улицу.Закон джунглей.побеждает та у которой ярче пёрышки.

Uynachalnica

Закон о наказании за неявку по электронной повестке уже есть, а на словах говорят, эти повестки не действительны?...