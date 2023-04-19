Байден отчитался о доходах за 2022 год

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл заработали более 579 тысяч долларов в 2022 году (примерно 47 миллионов рублей по текущему курсу), свидетельствуют налоговые декларации, опубликованные Белым домом.

Совместный доход американского лидера и первой леди в основном состоял из годовой зарплаты президента в размере 400 тысяч долларов и пенсий. Первая леди также заработала 82 тысячи долларов, работая профессором в Общественном колледже Северной Вирджинии.

Совокупный доход президента Байдена и его супруги в 2021 году был несколько выше и составлял 610,7 тысячи долларов.

Совокупный доход вице-президента Камалы Харрис и ее мужа Дуга Эмхоффа в 2022 году составил 456,9 тысячи долларов. Это значительно меньше, чем в 2021 году. Тогда они декларировали 1,6 миллиона долларов.

Белый дом при Байдене восстановил практику обнародования налоговых деклараций президента и вице-президента в качестве демонстрации прозрачности. Прежний президент Дональд Трамп отказывался обнародовать сведения о своих доходах.