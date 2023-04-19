Эксперт объяснила аномалию цен на авто в России

Цена на новые автомобили в России снижается, а стоимость подержанных машин растет, почему так происходит, объяснила экономический обозреватель Наталья Карнова.

Новые автомобили за несколько месяцев подешевели на 5%, а подержанные, наоборот, подорожали на 20-30%. Это происходит потому, что российский авторынок «работает не так, как работал всегда», сказала Карнова в эфире радио Sputnik.

Новые машины оказались слишком дорогими для покупателей. Большинство марок, которые раньше были вполне доступными, сейчас отсутствуют на российском рынке. Поэтому люди обратили внимание на рынок подержанных авто.

«Продаж на нем всегда было больше по объему, по сравнению с новыми машинами, но сейчас стало еще больше. И даже официальные дилеры, поскольку поставок новых автомобилей нет, скупают подержанные автомобили, ремонтируют, восстанавливают их и... выставляют свои ценники», — объяснила Карнова.

По ее оценке, количество машин с пробегом на российском рынке будет сокращаться, соответственно, цены на них продолжат расти. «Тема, что раз в три года я новую машину покупаю, а старую продаю, ушла в прошлое. Люди предпочитают до последнего ездить», — подчеркнула экономист.