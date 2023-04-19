НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт объяснила аномалию цен на авто в России

Источник:
Sibnet.ru
499 3

Цена на новые автомобили в России снижается, а стоимость подержанных машин растет, почему так происходит, объяснила экономический обозреватель Наталья Карнова.

Новые автомобили за несколько месяцев подешевели на 5%, а подержанные, наоборот, подорожали на 20-30%. Это происходит потому, что российский авторынок «работает не так, как работал всегда», сказала Карнова в эфире радио Sputnik.

Новые машины оказались слишком дорогими для покупателей. Большинство марок, которые раньше были вполне доступными, сейчас отсутствуют на российском рынке. Поэтому люди обратили внимание на рынок подержанных авто.

«Продаж на нем всегда было больше по объему, по сравнению с новыми машинами, но сейчас стало еще больше. И даже официальные дилеры, поскольку поставок новых автомобилей нет, скупают подержанные автомобили, ремонтируют, восстанавливают их и... выставляют свои ценники», — объяснила Карнова.

По ее оценке, количество машин с пробегом на российском рынке будет сокращаться, соответственно, цены на них продолжат расти. «Тема, что раз в три года я новую машину покупаю, а старую продаю, ушла в прошлое. Люди предпочитают до последнего ездить», — подчеркнула экономист.

Еще по теме
Опубликован новый список «роскошных» авто
Эксперт спрогнозировал цену «Москвича 6»
Продажи «Москвича» взлетели в несколько раз
Китайские автомобили хлынули в Россию
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Десять убийц любви: как спасти отношения
Обсуждение (3)
Картина дня
Китай поддержал идею Макрона о переговорах России и Украины
Глава МВД Турции заявил о всеобщей ненависти к США
Байден отчитался о доходах за 2022 год
МВД разрешило портреты «Бессмертного полка» на стеклах авто
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

pepelmetal

"Его план будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности для Украины." Ну этим планом можно только...

GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

Tanatholog

Россия самостоятельно обеспечивает свою безопасность. А кому не нравится, тот может сойти с шарика.

Uynachalnica

Уже и не знают в чем бы украинцев обвинить, подобное присуще всем национальностям, тут скорее социальная...