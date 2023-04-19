Назван самый подорожавший из‑за санкций продукт

Жевательная резинка возглавила перечень продуктов, которые заметнее всего подорожали за год в российских магазинах, следует из данных Росстата.

В марте 2023 года средняя цена упаковки жвачки в рознице составляла 39 рублей, по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года стоимость продукта выросла на 22,3% — тогда средняя цена равнялась 32 рублям.

Темпы подорожания жвачки за последний год стали рекордными за все предыдущее десятилетие. В предыдущие годы жевательная резинка также росла в цене, но ежегодное подорожание составляло 1–3 рубля.

Эксперты объясняют резкое подорожание жвачки западными санкциями, которые привели к удорожанию упаковки. Кроме этого, отрасль зависит от импорта компонентов — основа для жевательной резинки ввозится из-за рубежа.

Российский рынок жевательной резинки распределен между крупнейшими игроками — Wrigley (бренды Orbit, Wrigley's, Eclipse), Mondelez International (бренд Dirol) и Perfetti Van Melle (марка Mentos).

В пятерке самых популярных марок, которые потребители жвачки покупали за последние три месяца: Orbit White «Мятный» (24,6%), Dirol Mint «Морозная мята» (23,7%), Orbit «Сочный арбуз» (17,3%), Mentos (14,2%) и Dirol Mint «Мята» (13,1%).