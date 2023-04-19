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Сборная России по футболу отказалась от международного турнира

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Отказались от турнира CAFA. Вчера отправили им письмо. Главная причина — большая нагрузка на игроков», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Чемпионат CAFA с участием мужских национальных сборных пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Киргизии. В нем сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Сборная России после отстранения в связи с событиями на Украине от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА провела только пять товарищеских матчей — с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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Топ комментариев

pepelmetal

"Его план будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности для Украины." Ну этим планом можно только...

GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

Tanatholog

Россия самостоятельно обеспечивает свою безопасность. А кому не нравится, тот может сойти с шарика.

Uynachalnica

Уже и не знают в чем бы украинцев обвинить, подобное присуще всем национальностям, тут скорее социальная...