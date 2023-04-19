Сборная России по футболу отказалась от международного турнира

Сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Отказались от турнира CAFA. Вчера отправили им письмо. Главная причина — большая нагрузка на игроков», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Чемпионат CAFA с участием мужских национальных сборных пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Киргизии. В нем сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Сборная России после отстранения в связи с событиями на Украине от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА провела только пять товарищеских матчей — с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).