НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская атомная подлодка «уничтожила» авианосную группу

Источник:
«Интерфакс»
508 1
Атомная подлодка «Томск» на учениях
Атомная подлодка «Томск» на учениях
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Атомная подлодка «Томск» в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота отработала уничтожение авианосной ударной группы условного противника.

Цель была обнаружена на дистанции более 200 километров, ее идентифицировали как корабельную ударную группу во главе с атомным авианосцем.

По вражеским кораблям был нанесен условный удар 22 крылатыми противокорабельными ракетами «Гранит». После условного пуска ракет экипаж подлодки выполнил маневр и покинул район.

Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота проводится с 14 апреля. Корабли и подводные лодки начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря.

Всего во внезапной проверке участвуют более 25 тысяч военнослужащих, 167 кораблей, включая 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов. После завершения проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации.

Еще по теме
Российские силы взяли под контроль 90% Артемовска
Армейские игры отменили в 2023 году
Минцифры опровергло скорую рассылку повесток через «Госуслуги»
Призывников не станут направлять на службу в новые регионы
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Десять убийц любви: как спасти отношения
Обсуждение (1)
Картина дня
Китай поддержал идею Макрона о переговорах России и Украины
Глава МВД Турции заявил о всеобщей ненависти к США
Байден отчитался о доходах за 2022 год
МВД разрешило портреты «Бессмертного полка» на стеклах авто
О самом главном
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Десять убийц любви: как спасти отношения
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

pepelmetal

"Его план будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности для Украины." Ну этим планом можно только...

GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

Tanatholog

Россия самостоятельно обеспечивает свою безопасность. А кому не нравится, тот может сойти с шарика.

Uynachalnica

Уже и не знают в чем бы украинцев обвинить, подобное присуще всем национальностям, тут скорее социальная...