Российская атомная подлодка «уничтожила» авианосную группу

Атомная подлодка «Томск» в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота отработала уничтожение авианосной ударной группы условного противника.

Цель была обнаружена на дистанции более 200 километров, ее идентифицировали как корабельную ударную группу во главе с атомным авианосцем.

По вражеским кораблям был нанесен условный удар 22 крылатыми противокорабельными ракетами «Гранит». После условного пуска ракет экипаж подлодки выполнил маневр и покинул район.

Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота проводится с 14 апреля. Корабли и подводные лодки начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря.

Всего во внезапной проверке участвуют более 25 тысяч военнослужащих, 167 кораблей, включая 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов. После завершения проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации.