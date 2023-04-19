Украина отозвала посла из Белоруссии после визита главы ДНР

Киев отозвал «для консультаций» посла Игоря Кизима из Минска после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, заяивил МИД Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство выступило с «осуждением» встречи, назвав ее «очередным и вопиющим недружественным актом» со стороны Минска.

«В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций», — говорится в заявлении МИД Украины.

Официальная встреча Лукашенко и Пушилина состоялась во вторник, 19 апреля в Минске. Белорусский лидер предложил ДНР помощь в восстановлении республики.