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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина отозвала посла из Белоруссии после визита главы ДНР

Источник:
Sibnet.ru
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Киев отозвал «для консультаций» посла Игоря Кизима из Минска после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, заяивил МИД Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство выступило с «осуждением» встречи, назвав ее «очередным и вопиющим недружественным актом» со стороны Минска.

«В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций», — говорится в заявлении МИД Украины.

Официальная встреча Лукашенко и Пушилина состоялась во вторник, 19 апреля в Минске. Белорусский лидер предложил ДНР помощь в восстановлении республики.

Тема: Военная операция на Украине
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