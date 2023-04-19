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После эксперимента цифровой рубль предложат всем клиентам

Источник:
ТАСС
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Цифровой рубль после апробирования на небольшом числе реальных клиентов будет предложен широкому кругу пользователей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть, уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем», — цитирует ТАСС Набиуллину.

Он напомнила, что цифровой рубль — это третья форма денег, помимо наличных и безналичных рублей. «Каждый человек сам будет решать, пользоваться им или нет. Чем он будет полезен людям — это бесплатные переводы. Но по нему не начисляются проценты. То есть, безналичные все равно всегда будут нужны, — это деньги на наших счетах, на них начисляются проценты», — пояснила глава ЦБ.

Банк России представил концепцию цифрового рубля в середине октября 2020 года. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится на специальном электронном кошельке.

Кошельки будут открываться на платформе ЦБ, а банки смогут открывать клиентам кошельки цифрового рубля в своих мобильных приложениях и через другие каналы дистанционного банковского обслуживания.

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Экономика #Деньги
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