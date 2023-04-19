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Вышел трейлер фильма «Сто лет тому вперед» про Алису Селезневу

Источник:
Sibnet.ru
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Первый полноценный трейлер фильма «Сто лет тому вперед» появился в Сети. В нем показали главных героев и Александра Петрова в роли злодея.

В центре сюжета школьник Коля Герасимов, который живет в современной Москве. Случайно он находит способ переместиться на 100 лет в будущее. Там живет Алиса Селезнева, с которой он и знакомится.

Встреча Алисы и Коли становится началом невероятных приключений, в которых героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Главные роли в фильме «Сто лет тому вперед» исполнили Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук.

Фильм «Сто лет тому вперед» снят по мотивам одноименной фантастической повести Кира Булычёва из цикла об Алисе Селезневой. Премьера нового фильма состоится 28 декабря.

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Топ комментариев

pepelmetal

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GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

Tanatholog

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Uynachalnica

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