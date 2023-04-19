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Новосибирский зоопарк объявил конкурс имен для белых медвежат

Источник:
Sibnet.ru
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Белые медвежата в Новосибирском зоопарке
Белые медвежата в Новосибирском зоопарке
Фото: © Сергей Ильтяков

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило объявил конкурс на лучшие имена для детенышей Кая и Герды — это две девочки, сообщается в группе «ВКонтакте» учреждения.

Детеныши появились на свет 16 декабря 2022 года, недавно им исполнилось четыре месяца. Ветеринарные врачи зоопарка провели клиническое обследование, чипирование и определили пол медвежат – это две девочки.

Малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят. Если еще пару месяцев назад они ходили, неловко переваливаясь с лапы на лапу, то сейчас уверенно бегают по всему вольеру. Они умеют рыть небольшие берлоги и скатываться с горок.

Зоопарк объявил конкурс имен для пушистых проказниц — предложить вариант можно в соцсетях зоопарка или специальном кубе возле вольера белых медведей. Принимать варианты будут до 14 мая. Затем выберут 10 имен и объявят голосование, чтобы из них определить два. 1 июня будут объявлены имена-победители.

Герда стала мамой в четвертый раз. Первенцем в 2013 году была медведица Шилка, следующий медвежонок, Ростик, у пары появился через два года. Белые медведи-двойняшки Норди и Шайна родились у Герды в 2018 году.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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