Учебники с разделом о СВО поступят в школы 1 сентября

Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о военной операции на Украине, поступят в образовательные учреждения с 1 сентября, сообщила замминистра просвещения Татьяна Васильева.

«Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября», — сказала РИА Новости Васильева.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее говорил, что в этот учебник будет включен раздел, «связанный со специальной военной операцией», в котором «раскрыты все причины» начала военного конфликта.

Помощник президента Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК пообещал, что учебник будет правдивым. «Возможно, в части оценок будут какие-то нюансы. А факты — это факты, это то, что должен знать школьник», — сказал он.

После того как учебники появятся во всех российских школах, в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории включат вопросы, связанные с военной операцией, сообщили в Рособрнадзоре.