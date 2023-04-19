Скетч-шоу «Галустян +» покажут на ТНТ

Новое шоу комика Михаила Галустяна «Галустян +» покажут на ТНТ с 28 апреля. Выпуски будут состоять из скетчей, охватывающих социальные и бытовые темы.

В скетчах «Галустян +» зрители увидят около десятка новых ярких персонажей, воплощенных в жизнь Михаилом Галустяном. Среди новых героев шоу – Гаишники на Рублевке, коллекторы, русские туристы и многие другие.

Помимо абсолютно новых персонажей зрители увидят и настоящих народных любимцев – неподражаемого Жорика Вартанова и вечно попадающего в переделки Александра Родионовича Бородача. Оба образа будут обновлены в соответствии с современными реалиями и станут еще более комичными.

Среди звездных гостей шоу «Галустян +» — Константин Ивлев, Ваня Дмитриенко, Игорь Ознобихин, Владимир Селиванов, Денис Дорохов, Дмитрий Масленников, Марина Федункив, Леонид Слуцкий, Дана Абызова, Михаил Стогниенко.

Премьера шоу «Галустян +» состоится 28 апреля в 22.00 на ТНТ.