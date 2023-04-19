Представлен шестиколесный пикап Great Wall с углеводородом

Компания Great Wall представила на Шанхайском автосалоне шестиколесную версию пикапа Poer под названием Cyber Pickup.

Новинка создана на базе стандартного пикапа Great Wall Shanghai Poer, которому добавили третью ось и растянули кузов. Изменена и внешность автомобиля: у него появились новые бамперы и решетка радиатора со встроенными светодиодными элементами, сообщает Autohome.com.

Длина Great Wall Poer Cyber Pickup составляет 5,95 метра. Это на 52 сантиметра больше стандартного Shanghai Poer. Трехосный пикап получил гибридную силовую установку с 3,0-литровым бензиновым мотором V6 с двойным турбонаддувом, который сочетается с 9-ступенчатым «автоматом».

Суммарная мощность составляет 517 л.с. (750 Нм). Чтобы вес пикапа не превысил 3,5 тонны, ряд деталей автомобиля были изготовлены из углеродного волокна. Разгон до «сотни» занимает 7,5 секунды.

Пикап получил сразу пять блокировок дифференциала: три установлены на каждой из осей, а две располагаются между ними. При езде по дорогам общего пользования водитель может отключить переднюю ось для экономии топлива.