Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую» 27 апреля, сообщил глава Турции Турции Тайип Эрдоган.

«После доставки топлива этот объект получит статус атомного. Президент России Владимир Путин тоже примет участие в церемонии по видеосвязи», — цитирует ТАСС Эрдогана

По его словам, «Аккую» с вводом в строй всех четырех реакторов сможет обеспечить 10% от общих потребностей страны в электричестве. «Сначала мы введем в строй первый реактор. Потом с определенным промежутком будем вводить по одному остальные реакторы», — сказал турецкий лидер.

«Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании соглашения России и Турции. Он предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт.