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Лавров заявил, что США могут обмануть в любой момент

Источник:
РИА Новости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

«Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения», — сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос об отношениях США и Венесуэлы в сфере торговли нефтью.

Глава МИД России отметил, Венесуэла должна самостоятельно решать, как развиваться в будущем. «Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям»,— добавил он.

США ослабили санкции против Венесуэлы в конце 2022 года. Вашингтон разрешил американской Chevron добывать нефть совместно с венесуэльской PdVSA и продавать нефтепродукты на американском рынке.

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